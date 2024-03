Lazio, dopo il Frosinone parte l'era Tudor: battesimo di fuoco contro la Juve

LAZIO

Il tecnico croato ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025: lo attende subito un trittico di fuoco

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Lazio. Nella giornata di venerdì il tecnico croato ha ricevuto e rinviato via mail il contratto firmato con scadenza giugno 2025, senza opzione di rinnovo: guadagnerà 2,5 milioni di euro più bonus. Tudor sarà in carica da stasera, subito dopo la gara contro il Frosinone, quando Martusciello sarà sollevato dall'incarico ad interim assunto dopo le sorprendenti dimissioni di Maurizio Sarri. La squadra avrà due giorni di riposo, il primo allenamento agli ordini del nuovo allenatore avverrà martedì.

Come riporta 'il Corriere dello Sport', Tudor porterà con sé Javorcic, un collaboratore tecnico fidato e un preparatore dei portieri. Il preparatore atletico sarà fino a giugno Alessandro Fonte, mentre verrà promosso Simone Fugalli, preparatore della Pimavera. Il nuovo allenatore sarà subito atteso da un battesimo di fuoco e lo attende un mini-ciclo di ferro: il 30 marzo contro la Juventus, poi il 2 aprile in Coppa Italia sempre contro il suo passato e poi il 7 aprile c'è il derby con la Roma.

Non è la prima volta che i destini di Tudor e di Sarri si incrociano: nel 2020 era stato collaboratore di Pirlo a Torino, quando l'attuale allenatore della Sampdoria prese il posto di Sarri a cui non bastò vincere lo scudetto per essere riconfermato. L'ex del Marsiglia è un amante della difesa a tre, ma in questi ultimi mesi della stagione potrebbe anche confermare quella a 4 a cui la squadra è abituata da anni e rimandare il cambio modulo alla prossima stagione.

