Lazio, scoppia il caso capitano: spogliatoio in subbuglio dopo scelta Zaccagni

FASCIA DELLA DISCORDIA

La scelta imposta dalla società non è piaciuta ai giocatori che avevano designato Cataldi con in alternativa Patric, Marusic e Romagnoli

© Getty Images L'addio di Ciro Immobile ha lasciato un vuoto forse incolmabile in attacco ma anche aperto il discorso della successione come capitano. Il tecnico Marco Baroni e la società nella giornata di sabato hanno deciso di affidarla a Mattia Zaccagni, una scelta che non ha fatto piacere allo spogliatoio. I calciatori avevano designato Cataldi con in alternativa Patric e Marusic (per l'anzianità nel club) e Romagnoli per il profilo e si sarebbero aspettati un passo indietro del compagno che non è avvenuto.

Nella giornata di domenica, la Lazio aveva emesso un comunicato per smentire la ricostruzione del Corriere della Sera secondo cui il presidente Lotito di fronte al malcontento di Cataldi avrebbe risposto al giocatore consigliando di prendere esempio da Akpa Akpro che "si impegna sempre senza mai rompere le scatole".

"In merito a quanto riportato oggi dal Corriere della Sera a firma Elmar Bergonzini, la S.S.Lazio fa presente che mai il Presidente Lotito ha colloquiato con il giornalista, nè mai ha espresso le dichiarazioni che sono state addirittura virgolettate. Si tratta dell’ennesimo tentativo di certa stampa di turbare la preparazione della Lazio, inventando dissidi inesistenti. La Lazio comunica che reagirà duramente se si ripeteranno simili iniziative destinate a fornire una falsa informazione al solo scopo di impedire alla squadra di presentarsi all’inizio del campionato in grado di fare onore alla sua tradizione ed al lavoro svolto in questi mesi".

Il tecnico Baroni ha rivendicato la scelta fatta. “È una mia decisione. Ho fatto una riunione e l'ho comunicata alla squadra. Mi interessava avere una rappresentatività anche esterna e l'ho individuata in Zaccagni. Prima di tutto perché è un nazionale e ha sposato il progetto legandosi alla società - ha spiegato dopo l'investitura -. E poi è un ragazzo che ha talento e la responsabilità per portare quella fascia in rappresentanza del gruppo. Ne abbiamo parlato e lui deve essere bravo, perché il capitano non deve sbagliare mai negli atteggiamenti. Sono convinto che sia pronto per questo”.

Una decisione appoggiata al 100% dal presidente Lotito: "Marusic e Provedel hanno scelto Cataldi? Mica decide la squadra ma Baroni puntando su chi incarna i valori della Lazio. Io non ho parlato col tecnico né ho fatto alcun discorso al gruppo. Voglio restare fuori dalle dinamiche dello spogliatoio. Abbiamo iniziato un progetto e un ciclo nuovo, presto tutta gente che non pensa al singolo ma al bene collettivo".

Vedi anche Calcio Fiocco rosa in casa Zaccagni: è nata la secondogenita Dea