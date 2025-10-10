Lazio, Sarri elogia i suoi: "Inizio complicatissimo, ma c'è la capacità di lottare"

"È chiaro che nessuno cerca alibi, però quando mancano 8-9 giocatori diventa una situazione complicata. Viviamo in un contesto in cui le altre squadre si sono rinforzate, noi non abbiamo potuto farlo e poi in questo momento abbiamo moltissimi indisponibili", ha dichiarato Maurizio Sarri ai microfoni di Lazio Style Radio. Il tecnico, però, in mezzo alle difficoltà salva il carattere dei suoi uomini: "Ci sono una serie di problematiche enormi, ai ragazzi bisogna riconoscere la capacità di lottare, bisogna anche vedere gli aspetti positivi della situazione".