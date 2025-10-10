Logo SportMediaset
Calcio

La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes

10 Ott 2025 - 22:32

In occasione della Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze che si celebra domani, sabato 11 ottobre, anche quest'anno la Serie A Women sostiene Terre des Hommes e la campagna #indifesa, lanciata per garantire alle bambine di tutto il mondo istruzione, protezione da violenza, discriminazioni e abusi. La FIGC, attraverso il suo massimo campionato femminile professionistico, rinnova quindi il suo impegno al fianco di un'organizzazione che dal 2012, anno in cui è stata proclamata la giornata mondiale dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha messo al centro del proprio intervento la protezione dei diritti delle bambine nel mondo, impegnandosi a difendere il loro diritto alla vita, alla libertà, all'istruzione, all'uguaglianza e alla protezione. "Vogliamo più bambine sui campi di calcio, non nei campi di guerra", il claim che caratterizza questa edizione della campagna di Terre des Hommes, con un focus sulle bambine e le ragazze che vivono in zone di conflitto. Tra sabato e domenica, le 12 squadre di Serie A Women, gli staff in panchina e le quaterne arbitrali scenderanno in campo con una patch adesiva applicata alle maglie, e prima delle partite negli stadi sarà letto un messaggio di sensibilizzazione sul tema. La Serie A Women amplificherà inoltre il messaggio sui propri canali social, contribuendo ulteriormente a diffondere i valori che da sempre ispirano la mission di Terre des Hommes. 

ULTIMO TENTATIVO MCH FUNERALI RUSSO BOCA MCH

Commozione alla Bombonera per l'addio a Russo

MCH AMICHEVOLE INTER-ATLETICO 10/10 MCH

Gli highlights di Inter-Atletico Madrid

MCH WALK AROUND ITALIA A TALLIN 10/10 MCH

Il walk around dell'Italia sul campo di Tallin

DICH GATTUSO SU NO DISTRAZIONE E PLAY OFF 10/10 DICH

Gattuso: "Non esistono partite facili, devo ringraziare i miei ragazzi"

DICH GATTUSO PRE ESTONIA 10/10 DICH

Gattuso: "I playoff non sono scontati. Servono punti"

DICH CALAFIORI PRE ESTONIA 10/10 DICH

Calafiori: "In Nazionale si sente aria nuova"

DICH VIEIRA DA TRENTO 10/10 DICH

Vieira: "Salvezza ancora più difficile dell'anno scorso"

DICH TREZEGUET DA TRENTO 10/10 DICH

Trezeguet: "Sì, la Juve può vincere lo scudetto"

Ibra spinge il Milan

Ibra spinge il Milan: "Ti rifarò vincere"

Serie A, porte girevoli

Serie A, porte girevoli

Il ritorno di Tomori

Il ritorno di Tomori

Michel Platini a Trento

Michel Platini a Trento

Gasperini al Corsport

Gasperini: "Roma non da Champions, ma..."

Nesta speaks english

Nesta: "Il Milan sta tornando"

MCH PARTENZA INTER 10/10 MCH

Inter in Libia per la sfida contro l'Atletico dell'ex Simeone

Rabiot senza limiti

Rabiot senza limiti

DICH GATTUSO SU CANNAVARO DICH

Gattuso a Cannavaro già al Mondiale: "Che cu... che hai, ti metti il gel, ti improfumi..."

DICH PLATINI DA TRENTO 9/10 DICH

Platini: "Non torno alla Juve, non si vive due volte la stessa storia d'amore"

DICH GATTUSO MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

ULTIMO TENTATIVO DICH DUMFRIES DICH

Dumfries esclusivo: "La sostituzione, la Roma e lo scudetto: vi dico tutto"

Si rompe il collo in partita: il togolese Asamoah rischia la paralisi

22:32
La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes
21:30
Trezeguet: "Dal 1998 in poi Italia-Francia vero derby"
20:47
Napoli, tris all'Avellino: in gol anche Noa Lang
20:44
Capello: "Cassano è il giocatore che mi ha fatto arrabbiare di più"
19:30
Milan-Como, Sarri difende Rabiot: "I soldi non giustificano tutto"