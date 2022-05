Lazio, Sarri: "Chiudere davanti alla Roma? Pensiero provinciale"

qui lazio

Il tecnico biancoceleste: "Negli ultimi mesi ho visto passi in avanti confortanti".

La Lazio dopo un mese è tornata a vincere all'Olimpico e contro la Sampdoria sono arrivati tre punti fondamentali per la corsa verso l'Europa: "Abbiamo fatto una buona partita e per battere questa Samp, che ha trovato la quadratura, bisognava farlo - ha commentato Sarri a fine partita -. Abbiamo il predominio del gioco, ma non potete aspettarvi che questa squadra sia come quel Napoli. Il possesso palla però è un nostro punto di forza".

"Diventando più solidi avremmo fatto più punti e sarebbe importantissimo per noi. In questa stagione non ce l'abbiamo fatta con continuità, ma i miglioramenti della squadra si sono visti e ci fa ben sperare per il futuro. Se i miglioramenti verranno confermati, pur commettendo tanti errori, possiamo diventare più solidi - ha continuato Sarri -, ma è ovvio che non sono contento di questo aspetto".

Protagonista contro la Sampdoria, Manuel Lazzari: "E' cresciuto nel momento stesso quando si è convinto di poter fare questo ruolo, in fase difensiva è in crescita esponenziale. Ha una accelerazione pazzesca, può fare il quarto alla grande anche se può migliorare in certe posture che assume durante l'azione. A volte è troppo aggressivo, ma negli ultimi mesi ha fatto passi in avanti giganteschi".

Luis Alberto ha firmato la serata: "Ha fatto un gol incredibile, riunendo in un gesto solo elevata qualità tecnica e lucidità mentale. Tanta roba". In classifica bisogna chiudere con un piazzamento europeo: "Roma è una città talmente importante che dovrebbe avere due squadre forti e non che si accontentino di arrivare una davanti all'altra, è un pensiero provinciale".