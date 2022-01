Lazio, Sarri: "Champions? Non mi interessa, cerco continuità"

"Giochiamo contro una squadra di grande potenziale offensivo, per noi domani ci saranno meno margini di errore. Non so se abbiamo possibilità di arrivare in Champions, non mi interessa nemmeno. Però ora iniziamo a viaggiare su medie di ottimo livello, 10 punti nelle ultime 5 partite. Al di là delle assenze ci arriviamo come una squadra in crescita. Voglio vedere continuità". Cosi' il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha inquadrato la sfida di sabato contro l'Atalanta.