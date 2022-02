Lazio, paura per Basic: minacciato con una pistola e rapinato in strada

Attimi di terrore per Toma Basic a Roma. Il centrocampista della Lazio è stato rapinato del Rolex d'oro che indossava mentre si trovava in zona Parioli. Tutto è successo intorno alle 13.30. Il calciatore è stato avvicinato in strada da un malvivente che lo ha minacciato con una pistola, costringendolo a consegnargli subito il prezioso orologio. Dopo la denuncia del giocatore, sull'episodio sta indagando la polizia.

Getty Images