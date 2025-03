Lazio, nuovo stop per Castellanos: c'è lesione, out almeno due settimane

Non c’è pace per il Taty Castellanos. Rientrato in campo dopo un mese nella gara di ritorno di Europa League contro il Viktoria Plzen, l’attaccante della Lazio si è nuovamente fermato proprio contro i cechi per un problema al polpaccio che lo ha costretto alla panchina contro il Bologna. L’argentino è rimasto vittima di un nuovo problema muscolare, una lesione che lo costringerà a fermarsi di nuovo e saltare le prossime gare, che potrebbero essere decisive per la corsa Champions dei biancocelsti.