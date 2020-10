Lazio, Muriqi: "Un sogno fare coppia con Immobile"

Giorno di presentazione per Vedat Muriqi che ha già le idee chiare: "Sono in uno dei club più importanti d'Italia e nel primo club della Capitale, voglio essere grande quanto è grande la Lazio". L'ex Fenerbahce in clima derby: "Tutti i giocatori vorrebbero giocarlo, è una partita importante, sono davvero eccitato e non vedo l'ora di viverlo in campo". Grandi complimenti per Immobile: "È un sogno poter giocare con lui e vestire la sua stessa maglia. So che posso imparare molto da lui, farò il possibile per assisterlo per permettergli di fare gol".