Milan, i tifosi furenti sui social contro Estupinian. E nel mirino c'è anche Amorim

12 Set 2026 - 19:30
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"Un insulto al calcio". I tifosi del Milan sono letteralmente furenti sui social: nel mirino Pervis Estupinian, complice in occasione del primo gol della Lazio targato Cancellieri. L'ex Brighton ha dormito perdendosi l'esterno biancoceleste, e l'ennesimo errore del terzino ha scatenato i supporter rossoneri. "Non può giocare a questi livelli" oppure "Lui è così coerente che continua a sbagliare sempre". E ancora: "A luglio poteva tranquillamente prendere un volo per Birmingham ma è qui in campo e fa pietà", "Sembra un giocatore da promozione". Tanti i commenti pesanti anche nei confronti di Amorim che in estate ne aveva bloccato la cessione all'Aston Villa per valutarlo meglio nel ritiro americano. Il tecnico portoghese ha sostituito Estupinian a fine primo tempo inserendo al suo posto Moreira.

Cori e applausi per Gattuso dalla curva del Milan. Cardinale e Calvelli a bordocampo

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