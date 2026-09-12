Milan, Gila: "Primo tempo disastroso" | Moreira: "Timido contro la Juve? No e sul ruolo vi dico..."

Il Milan fa vedere tutto il meglio e il peggio del suo repertorio: nel primo tempo tanti errori e due gol subiti, nel secondo una prestazione molto più convincente, tanto da rimontarla. Un'analisi che Mario Gila condivide: "Analisi corretta. Nel primo tempo siamo stati disastrosi. Non siamo stati il Milan che vogliamo. Nel secondo tempo la partita è cambiata: abbiamo capito chi siamo e dove giochiamo. Abbiamo fatto molto di più e abbiamo meritato di pareggiarla. Comunque dobbiamo lavorare perché non accadano più primi tempi come questo. Abbiamo perso troppi palloni: quando facciamo girare bene la palla possiamo essere una delle migliori squadre in Serie A".