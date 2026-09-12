Milan, Gila: "Primo tempo disastroso" | Moreira: "Timido contro la Juve? No e sul ruolo vi dico..."

12 Set 2026 - 20:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Il Milan fa vedere tutto il meglio e il peggio del suo repertorio: nel primo tempo tanti errori e due gol subiti, nel secondo una prestazione molto più convincente, tanto da rimontarla. Un'analisi che Mario Gila condivide: "Analisi corretta. Nel primo tempo siamo stati disastrosi. Non siamo stati il Milan che vogliamo. Nel secondo tempo la partita è cambiata: abbiamo capito chi siamo e dove giochiamo. Abbiamo fatto molto di più e abbiamo meritato di pareggiarla. Comunque dobbiamo lavorare perché non accadano più primi tempi come questo. Abbiamo perso troppi palloni: quando facciamo girare bene la palla possiamo essere una delle migliori squadre in Serie A". 

Leggi anche

Moreira, Musah e Pulisic: Amorim prima sbaglia tutto, poi la riprende coi cambi. Steccano Estupinan e Modric

Uomo fondamentale per la rimonta Diego Moreira. L'esterno belga aveva faticato all'esordio a Torino, oggi schierato a sinistra, ha ribaltato la partita: "Timido contro la Juve, c'entra il ruolo? No, non direi timido. Devo ancora abituarmi al campionato italiano, avevo bisogno di un approccio più soft. Il mister mi ha chiesto cose diverse dal solito quindi devo ancora abituarmi. Oggi ho giocato a sinistra ma per me è indifferente. Sono contento per i gol ma avrei prefeirto la vittoria". 

Leggi anche

Una doppietta di Moreira salva Amorim: è pari tra Lazio e Milan che giocano un tempo a testa

milan
diego moreira
mario gila
lazio-milan

Ultimi video

01:35
DICH ALLEGRI PRE BOLOGNA SU ZERO CHIACCHIERE E TRE PUNTI 12/9 DICH

Allegri: "Dopo tre sconfitte di fila, c'è poco da parlare"

01:17
DICH POST LAZIO-MILAN MOREIRA 12/9 DICH

Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito la vittoria"

01:21
DICH POST LAZIO-MILAN NOSLIN 12/9 DICH

Lazio, Noslin bordate a Sarri: "Con lui gioco complicato, con Gattuso invece..."

00:58
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU AVER PERSO LA CHAMPIONS BRUCIA ANCORA 12/9 DICH

Juve, Spalletti: "Non essere in Champions ci crea dolore. Ci ha fatto male, brucia ancora"

02:11
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU KOOPMEINERS E DOUGLAS LUIZ 12/9 DICH

Spalletti: "Koopmeiners è più libero e sciolto, Douglas è una certezza"

00:44
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU ASSENZA LOCATELLI RICHIEDE PIU' RESPONSABILITA' 12/9 DICH

Spalletti: "L'assenza di Loca distribuisce più responsabilità a tutti"

01:13
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU JUVE MOTIVATA E KOLO PRIMO AD ARRIVARE 12/9 DICH

Spalletti: "Juve attenta, vogliosa, disponibile. Kolo Muani è il primo ad arrivare"

01:53
DICH TEDESCO PRE NAPOLI PER SITO 12/9 DICH

Tedesco su Allegri: "Una volta mi ha aperto le porte dei suoi allenamenti alla Juve"

02:24
DICH AQUILANI PRE JUVENTUS DICH

Aquilani: "Giochiamo decisi e senza snaturarci, con coraggio"

01:28
L'Inter verso l'Udinese

L'Inter verso l'Udinese, Chivu recupera Dimarco

01:35
Lazio, voglia di volare

Lazio, voglia di volare

02:02
Milan, sfida a Gattuso

Milan, sfida a Gattuso

02:16
Ti amo campionato

Ti amo campionato

00:36
DICH ALLEGRI PRE BOLOGNA SU LANG 12/9 DICH

Allegri su Lang: "Ha chiesto scusa e si è rimesso sulla buona strada"

01:25
DICH ALLEGRI PRE BOLOGNA SU LE PRESTAZIONI NON BASTANO 12/9 DICH

Allegri: "Se non arrivano i risultati vuol dire che manca qualcosa..."

01:35
DICH ALLEGRI PRE BOLOGNA SU ZERO CHIACCHIERE E TRE PUNTI 12/9 DICH

Allegri: "Dopo tre sconfitte di fila, c'è poco da parlare"

I più visti di Calcio

DICH GASPERINI PRE GALATASARAY 9/9 DICH

Gasperini: "Grande considerazione per l'avversario, ha giocatori molto importanti"

Furto in casa Donnarumma, tensione e insulti in aula: "Brutto figlio di... "

Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

DICH PIZARRO SU SPALLETTI DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro: "Spalletti non è per niente soddisfatto"

DICH AMORIM SU CRITICHE DICH

Amorim e le critiche: "Qualcuno non vedeva l'ora che inciampassi"

Alessia Elefante e Gianluigi Donnarumma

Rapina Donnarumma, il drammatico racconto della moglie: "Ero incinta e mi hanno colpita"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:08
Il Lecce va "in campo contro l'orrore": domani l'omaggio a Lorena Isceri
20:52
Milan, Gila: "Primo tempo disastroso" | Moreira: "Timido contro la Juve? No e sul ruolo vi dico..."
19:30
Milan, i tifosi furenti sui social contro Estupinian. E nel mirino c'è anche Amorim
18:55
Cancellieri letale col Milan: sono tre i gol contro i rossoneri. E quelle parole del ct Mancini...
18:05
Bundesliga, vincono Dortmund e Francoforte, cade lo Stoccarda