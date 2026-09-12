Milan, Gila: "Primo tempo disastroso" | Moreira: "Timido contro la Juve? No e sul ruolo vi dico..."

Il Milan fa vedere tutto il meglio e il peggio del suo repertorio: nel primo tempo tanti errori e due gol subiti, nel secondo una prestazione molto più convincente, tanto da rimontarla. Un'analisi che Mario Gila condivide: "Analisi corretta. Nel primo tempo siamo stati disastrosi. Non siamo stati il Milan che vogliamo. Nel secondo tempo la partita è cambiata: abbiamo capito chi siamo e dove giochiamo. Abbiamo fatto molto di più e abbiamo meritato di pareggiarla. Comunque dobbiamo lavorare perché non accadano più primi tempi come questo. Abbiamo perso troppi palloni: quando facciamo girare bene la palla possiamo essere una delle migliori squadre in Serie A".
Uomo fondamentale per la rimonta Diego Moreira. L'esterno belga aveva faticato all'esordio a Torino, oggi schierato a sinistra, ha ribaltato la partita: "Timido contro la Juve, c'entra il ruolo? No, non direi timido. Devo ancora abituarmi al campionato italiano, avevo bisogno di un approccio più soft. Il mister mi ha chiesto cose diverse dal solito quindi devo ancora abituarmi. Oggi ho giocato a sinistra ma per me è indifferente. Sono contento per i gol ma avrei prefeirto la vittoria".