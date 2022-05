Lazio, Luis Alberto salta l'ultima stagionale e torna in Spagna

QUI LAZIO

Il centrocampista ha lamentato noie muscolari e fatto rientro anticipato in patria, indispettendo Maurizio Sarri e il popolo biancoceleste

Luis Alberto chiude con un turno d'anticipo la sua stagione con la Lazio. Secondo il Corriere dello Sport il centrocampista biancoceleste, che nella giornata di venerdì non si è allenato a causa di alcuni fastidi muscolari, ha già fatto rientro in patria, indispettendo Maurizio Sarri, che per la sfida col Verona dovrà fare a meno anche dell'acciaccato Ciro Immobile. È la quinta volta in sei stagioni che lo spagnolo salta l'ultima giornata di campionato: il suo futuro nella capitale continua ad apparire incerto.

Nel 2016/17 saltò la sfida conclusiva col Crotone, nel 2017/18 le ultime due (con i calabresi e con l'Inter), così come nel 2018/19 (Bologna e Torino), nel 2019/20 giocò regolarmente contro il Napoli, mentre nella scorsa stagione saltò il match col Sassuolo per squalifica.

Il calciatore non ha mai nascosto la sua intenzione di tornare in Spagna e il suo sogno di vestire nuovamente la maglia del Siviglia, la squadra dove è cresciuto, ma il suo contratto scade solo nel 2025 e Claudio Lotito non ha certo intenzione di lasciarlo partire a cuor leggero, specialmente in caso di addio di Milinkovic-Savic. Per portarlo via da Roma servono almeno 40 milioni di euro.

La storia con Sarri non è cominciata nel migliore dei modi, ma col passare del tempo è diventato insostituibile come lo era per Inzaghi, arrivando a collezionare 5 gol e 12 assist tra campionato ed Europa League. Quel che è certo è che la sua è una di quelle situazioni che andrà chiarita il prima possibile, anche perché il popolo biancoceleste non ha preso benissimo quest'ultima assenza e sui social ha già manifestato un certo disappunto.

