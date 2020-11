Lazio, Luis Alberto polemico sui social: "Non ci pagano"

Mentre la Lazio continua ad essere alle prese con il caos legato alla questione tamponi, un altro grattacapo per la società arriva dai social e in particolare da un paio di uscite al veleno firmate Luis Alberto. Il centrocampista ha postato una story su Instagram, nella quale si legge: "Molto bello, ma quando ci occupiamo di quello che c'è dentro? Apparenza...". Un messaggio criptico solo in superficie perché, come emerso successivamente, si tratta di un riferimento polemico a una questione di stipendi arretrati.

instagram