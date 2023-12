Lazio, Lotito: "Siamo la prima squadra della Capitale e dobbiamo dimostrarlo sul campo"

Cena di Natale in casa Lazio

























"Ieri sera non abbiamo ottenuto un risultato sportivo ma abbiamo giocato con determinazione e unità. Tuttavia il campionato è ancora lungo, dobbiamo credere ed essere determinati per raggiungere i nostri obiettivi. Così facendo otterremo quanto prefissato anche attraverso l’amicizia da coltivare all’interno dello spogliatoio. L’appartenenza è importante: chi combatte per degli ideali, è più determinato, quindi riesce a ottenere la vittoria". Così il presidente della Lazio Claudio Lotito nel discorso in occasione della cena di Natale. "Siamo qui per festeggiare il Natale e la nostra rinascita. Dalla prossima partita dimostreremo di essere una grande famiglia, determinata a onorare il nostro motto: non mollare mai. Noi siamo la prima squadra della Capitale e dobbiamo dimostrarlo sul campo”.