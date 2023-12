Lazio, l'amarezza di Lotito jr: "Bayern l'avversario peggiore per noi"

CHAMPIONS LEAGUE

Enrico, figlio del patron Claudio tiene comunque alta la bandiera: "Ci proveremo comunque"

"L'avversario peggiore che poteva capitarci". C'è amarezza in casa Lazio dopo il sorteggio Champions, con i biancocelesti che hanno pescato il Bayern Monaco in vista degli ottavi di finale del prossimo febbraio. A manifestarla davanti ai microfoni di Mediaset Enrico Lotito, dirigente e figlio del patron Claudio: "I tedeschi sono un avversario difficile, ma sappiamo che la Champions è difficile - ha aggiunto -. Lotteremo comunque fino alla fine per dire la nostra".

Vedi anche Champions League Sorteggio ottavi Champions League: Napoli-Barcellona, Inter-Atletico e Lazio-Bayern

Secondi nel girone composto da Atletico Madrid, Feyenoord e Celtic, i capitolini affronteranno i bavaresi di Tuchel, attualmente secondi in Bundesliga a quattro lunghezze dal Leverkusen primo: "Loro sono esperti di questa competizione, noi speriamo di fare ancora bene come successo fino a ora - ha aggiunto Lotito -. In campionato non è andata così bene quest'anno ma adesso abbiamo la possibilità di scalare la classifica. Col Bayern Monaco comunque, ci proveremo".

LE REAZIONI DI NEUER E MUELLER

Una squadra italiana da affrontare è sempre tatticamente difficile - ha commentato il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer -, anche se contro la Lazio abbiamo già avuto dei precedenti positivi. Arriveremo a questa sfida col favore dei pronostici, ma non possiamo sottovalutare l'impegno. Ho un bel ricordo dello stadio Olimpico e i tifosi italiani sono sempre molto rumorosi, ma proveremo a vincere entrambe le sfide".

Contento di tornare a Roma anche Thomas Muller: "La Lazio è una squadra molto interessante e sono contento di questo sorteggio. Andiamo a giocare all'Olimpico che è stato teatro di vecchie battaglie e non vedo l'ora di portare avanti il nostro obiettivo".