Lazio, Lotito replica a Luis Alberto: "Vuole andare via gratis? Mica sono matto"

Lazio, poker alla Salernitana tra i fischi









































Le parole di Luis Alberto, che ha reso pubblica l'intenzione di rescindere a giugno il contratto, hanno fatto molto rumore in casa Lazio. Dopo il ds Fabiani, anche il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha risposto per le rime al centrocampista spagnolo. "Probabilmente vuole andare via gratis - ha detto all'Adkronos - E invece no, ha un contratto di quattro anni. Deve portare un club che lo compri. Lui ha preteso un rinnovo l'estate scorsa, è il secondo giocatore più pagato della Lazio. Ora se ne esce con questa cosa senza dirci nulla. Lasciarlo andare a parametro zero da una società quotata significa depauperare il patrimonio. Io mica sono matto, gli azionisti mi ammazzerebbero e avrebbero ragione".