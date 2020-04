Lazio: Lotito, fissato l'incontro con Inzaghi: obiettivo blindarlo fino al 2025

LAZIO

La minaccia di Psg e Barcellona è reale, almeno secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Francia e dalla Spagna. Leonardo lo vuole portare a Parigi insieme a Milinkovic-Savic, la dirigenza blaugrana lo studia da lontano, affascinata dai suoi metodi di lavoro. Ma il presidente della Lazio Claudio Lotito non ha nessuna intenzione di farsi portare via Simone Inzaghi, l'artefice della Lazio che sta incantando tutti. Secondo quanto riportato da Radiosei, per il tecnico biancoceleste è pronto sul tavolo il rinnovo dell'attuale contratto, in scadenza nel 2021, con un ingaggio di tre milioni a stagione. L'incontro tra Lotito e Inzaghi sarebbe già stato fissato in agenda. La società proverà ad allungare l'accordo fino al 2025.

Venerdì 3 aprile Inzaghi ha festeggiato quattro anni alla guida della Lazio, con una Coppa Italia e due Supercoppe italiane in bacheca, e domenica festeggerà 44 anni. I suoi giocatori non potranno abbracciarlo ma stanno organizzando un party in conference call per fargli gli auguri tutti insieme. E non mancheranno quelli di Lotito e del ds Igli Tare, che sono pronti a fargli il regalo più bello.