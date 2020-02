Dalla Spagna: Simone Inzaghi nel mirino del Barcellona

La grande cavalcata in classifica della Lazio, che con la vittoria nello scontro diretto contro l'Inter si è portata al secondo posto a un punto dalla Juve, "non sta passando inosservata ai grandi club europei, incluso il Barcellona". Ecco perché, come riferisce il sito spagnolo 'Don Balon', il club blaugrana avrebbe messo gli occhi su Simone Inzaghi, artefice del grande campionato della squadra biancoceleste, seguendone la carriera e i progressi fatti negli ultimi anni come allenatore.