Lazio, lesione di primo grado alla coscia destra per Immobile

Brutta tegola in casa Lazio. Come si temeva dopo l'uscita anticipata dal campo nel corso del match contro il Sassuolo, Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Ciro Immobile per un periodo che non sarà brevissimo. Il club biancoceleste ha infatti comunicato che "il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna a esami clinici e strumentali presso la Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del semitendinoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero". E' logico pensare che lo stop sarà almeno di un paio di settimane e che Immobile salterà quindi certamente la gara contro il Milan in programma martedì prossimo.