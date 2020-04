Lazio, Leiva: "Vogliamo la ripresa per giocarci lo scudetto"

La Lazio è la squadra che più non vedo l'ora di tornare a giocare. Lì a un passo c'è il sogno scudetto e nessuno a Formello vuole lasciarselo scappare. Compreso Lucas Leiva. "Qualunque cosa decidano la dobbiamo rispettare. Ovviamente vorremmo finire il campionato, perché siamo un punto dietro la Juventus, Sono rimaste 12 partite e per tutto quello che abbiamo fatto, vorremmo finire: prima qualificarci per la Champions League e poi competere per il titolo, a cui siamo molto vicini", ha detto il brasiliano a Esporte interativo.

"Tutti vogliono riprendere il campionato, vogliamo concludere qualcosa che è stato fermato in un momento importante per noi, giocarci lo scudetto, per il quale la Lazio non è stata in grado di competere per anni, ma dobbiamo aspettare le decisioni dei responsabili", ha aggiunto.

