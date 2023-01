Lazio, la rivincita di Romagnoli: "Serata speciale, che emozioni"

Alessio Romagnoli si è preso la sua rivincita più bella. Scaricato dal Milan in estate, ha ritrovato la felicità alla Lazio, la sua squadra del cuore. Il numero 13 non ha mai fatto nulla per nascondere la sua fede biancoceleste. Ora anche i risultati gli stanno dando ragione: "Grandissima vittoria di squadra in una serata speciale, piena di emozioni per me", il post social dopo il 4-0 proprio contro i rossoneri. Chissà cosa avranno pensato Maldini e Massara in tribuna all'Olimpico al momento dell'infortunio di Tomori...