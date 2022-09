Lazio, la lista Uefa per l'Europa League: non ci sono Kamenovic e Fares

© Getty Images

Nella serata di venerdì, la Lazio ha comunicato alla Uefa la lista di 22 giocatori per la prima parte di stagione europea in Europa League. Iscritti tutti i nuovi acquisti, sono due le esclusione: il difensore serbo Kamenovic, che con Sarri non riesce a trovare spazio, e Fares, ancora in via di recupero dopo la rottura del crociato anteriore rimediata a gennaio quando vestiva la casacca del Torino.