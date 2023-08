Lazio, schiarita sul fronte Luis Alberto: deve chiedere scusa a Sarri e compagni

LAZIO

Entusiasmo in casa biancoceleste per l'ingaggio di Kamada. Intanto si riavvicina lo spagnolo dopo la rottura.

L'arrivo di Kamada (manca solo l'ufficialità), e quello assai probabile di Isaksen hanno parzialmente galvanizzato l'ambiente Lazio dopo giorni difficili. Da una parte la tensione Sarri-Lotito poi rientrata pubblicamente, dall'altro il caso Luis Alberto, il quale ha accusato due malumori nel giro di pochi giorni. L'ultima tempesta, con tanto di 'scomparsa' dal ritiro, ha mandato su tutte le furie Lotito. Nelle ultime ore però, anche su questo fronte si registrano delle schiarite: lo spagnolo ha fatto un passo indietro ma si attendono altre mosse. Mosse di pace.

Lazio ko con l'Aston Villa in amichevole



































Il 30enne di Cadice, che non ha preso parte all'amichevole con l'Aston Villa di ieri sera (sconfitta per 3-0 per i biancocelesti) è atteso a Formello, dove dovrà chiedere scusa ai compagni (alcuni particolarmente infastiditi) e al tecnico Maurizio Sarri che lo ha sempre difeso. Se ciò accadrà, Luis Alberto parteciperà regolarmente all'amichevole programmata col Cadice per il prossimo 6 agosto. Capitolo rinnovo: l'intervento dell'entourage è servito a ricomporre parzialmente la vicenda, ma al momento il discorso è congelato: una piccola 'vendetta' di Lotito dopo l'accaduto.