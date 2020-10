Lazio, Inzaghi "recupera" sette giocatori: Immobile si è allenato

LAZIO

Buone notizie da Formello sull'emergenza Covid in casa Lazio. In vista della gara di Torino, Simone Inzaghi dovrebbe infatti recuperare sette giocatori. Insieme alla squadra si sono infatti allenati Immobile, Fares, Leiva, Strakosha, Cataldi, Luiz Felipe e Patric, tutti presumibilmente negativi ai test. Alla sessione di rifinitura nel centro tecnico biancoceleste, non hanno invece preso parte Vavro, Djavan Anderson, Lazzari, Luis Alberto ed Escalante, che alle 18.45 non partiranno con la squadra per la trasferta. Getty Images

A Formello c'era grande apprensione per la situazione soprattutto di Ciro, ma l'attaccante è regolarmente sceso in campo insieme ai compagni e dovrebbe essere dunque disponibile per la sfida con i granata. A meno che l’esito dei testi di domani, sommati ai positivi di oggi, non certifichi in tutto 10 casi, la partita col Torino dovrebbe infatti giocarsi regolarmente come da programma. Tutto con gli ispettori della Procura federale a Formello per ascoltare il presidente Lotito e chiarire alcuni dettagli nella gestione dei casi di positività.

LA LISTA COMPLETA DEI GIOCATORI CHE SI SONO ALLENATI

Presenti Acerbi, Parolo, Pereira, Caicedo, Hoedt, Muriqi, Milinkovic, Strakosha, Reina, Immobile, Fares, Leiva, Luiz Felipe, Patric, Akpa-Akpro, Correa, Marusic, Radu, Franco, Novella, Czyz, Moro, Ndreka, Furlanetto.