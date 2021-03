Lazio, Inzaghi: "Volevamo vincere a tutti i costi. Immobile tornerà a segnare"

QUI LAZIO

"I ragazzi hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo e sono contento"

Dopo il 3-2 rifilato al Crotone, Simone Inzaghi è soddisfatto della prestazione della Lazio. "E' una vittoria che volevamo a tutti i costi e che ci mancava - ha spiegato il tecnico biancoceleste -. La vittoria è stata soffertissima, perché il Crotone era in un buon momento. I ragazzi però hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo e sono contento". "Ho visto un’ottima Lazio, che ha fatto il suo e ha giocato bene a calcio", ha aggiunto. Getty Images

"Peccato per quei due gol, presi per due disattenzioni - ha proseguito Inzaghi analizzando il match -. Abbiamo avuto tantissime occasioni, ma abbiamo avuto anche delle disattenzioni che potevano costarci i tre punti. I cambi poi ci hanno aiutato nella ripresa". Poi sulla prova di Caicedo, autore del gol che ha deciso la gara nel finale: "Ho pensato fino alla fine di farlo giocare dall'inizio, poi ho preferito fare altre scelte. Si allena senza problemi da dieci giorni e quando sta bene è una grandissima risorsa per noi". "E' entrato e ci ha fatto vincere la partita insieme anche agli altri giocatori entrati a gara in corso", ha continuato il tecnico della Lazio. "Nella prima parte di stagione, quando Felipe stava bene, lo abbiamo impiegato molto - ha aggiunto -. Poi ha avuto qualche problema ed è cresciuto anche Muriqi, che ha segnato tre gol". "In attacco abbiamo tante soluzioni e ogni volta giocherà chi sta meglio", ha tagliato corto Inzaghi.

Poi qualche battuta sul momento di Immobile: "L’ho visto tranquillo, ha lavorato molto bene in questi giorni. Capitano questi momenti complicati". "Ciro lo ha già vissuto al secondo anno - ha continuato -. Gli dico di credere in se stesso e di continuare a combattere, perché può uscire presto da questo momento".

Col Crotone la Lazio ha recuperato Radu e Inzaghi ha voluto sottolineare il peso del giocatore nello scacchiere biancoceleste: "Sappiamo dell’importanza di Radu e di Felipe e con loro in campo abbiamo vinto coppe e abbiamo riconquistato la Champions. La loro assenza si è fatta sentire, ma dobbiamo andare avanti a prescindere. Spero di riavere presto a disposizione anche Lazzari e Akpa-Akrpo".

Infine un pensiero alla Champions e al ritorno col Bayern: "Andremo per fare la partita. Arrivare agli ottavi è stato il grande obiettivo raggiunto e ci tenevamo a fare bene. Parliamo sempre del Bayern Monaco, che ha fatto 8 gol al Barcellona e che è la squadra più forte al mondo. Andiamo lì con la consapevolezza che abbiamo fatto un grande percorso in Champions e che dobbiamo continuare così".