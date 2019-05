Lazio, Inzaghi: "Vogliamo l'Europa, pensiamo solo al Cagliari"

10/05/2019

"Penseremo alla finale di Coppa Italia solo da sabato sera. Siamo ottavi, vogliamo migliorare la classifica, pensiamo solo al Cagliari. Dobbiamo tenere viva la possibilità di centrare l'Europa dal campionato". Simone Inzaghi mette in guardia la sua Lazio alla vigilia della trasferta di Cagliari : niente testa all'Atalanta. Sul futuro: "Tutti conoscono il mio attaccamento e la voglia di lavorare per questa maglia. Non ho il tempo di pensare ad altro".

Inzaghi è tornato sul ko contro i bergamaschi: "Le ferite sono ancora aperte, abbiamo perso una gara importantissima. Gli episodi non sono andati dalla parte nostra, dobbiamo fare di più. Siamo tutti sulla stessa barca, quando si commettono degli errori bisogna saper rimediare. Siamo uomini, dobbiamo sempre reagire: abbiamo perso una partita importante, ma possiamo giocarci ancora tanto. Le finali non vengono regalate, ma conquistate: siamo stati bravi, anche se abbiamo del ritardo in campionato. I ragazzi hanno lavorato molto bene".



Sui singoli: "Strakosha non ci sarà domani, non è tra i convocati per un problema al tendine: domani giocherà Proto, un portiere molto affidabile e un professionista vero che, probabilmente, pensava di trovare più spazio. Milinkovic non sarà convocato, proverà ad aumentare i carichi nei prossimi giorni, ma il provino di questa mattina non è andato bene. Wallace ha le stesse possibilità di giocare di tutti i suoi compagni di reparto. Radu? Sta meglio ed è reduce da un problema importante alla caviglia: dovrò valutarlo così come tutto il resto della rosa".