Lazio, Inzaghi verso il derby: "Giochiamo con umiltà. Mourinho? Sarà valore aggiunto"

VERSO ROMA-LAZIO

Il tecnico biancoceleste: "Credo ancora nella Champions, ci metteremo determinazione"

Già sicura di un posto nella prossima Europa League, le poche speranza di un piazzamento Champions della Lazio passano dalla vittoria nel derby. Una sfida che nella capitale non è mai come le altre a prescindere dalla classifica: "Crediamo ancora alla Champions, ma sappiamo che è una gara sentita - ha commentato Simone Inzaghi alla vigilia -. Chiederò ai ragazzi umiltà e determinazione come per tutto il girone di ritorno".

Questo sarà l'ultimo derby prima dell'arrivo di Mourinho sulla panchina della Roma: "Non penso al prossimo anno, dobbiamo restare concentrati sulle prossime gare. Ovviamente José sarà un valore aggiunto per i giallorossi nella prossima stagione, il palmares parla per lui".

Simone Inzaghi ha poi ricordato con piacere le stracittadine del passato: "Quello che porto nel cuore è quello vinto 2-1 nell'anno dello scudetto, eravamo staccati dalla Juve e siamo andati sotto contro la Roma per poi vincere in rimonta. Da allenatore invece scelgo il ritorno della semifinale di Coppa Italia perché la posta in palio era importante".