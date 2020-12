Lazio, Inzaghi: "Trasferiamo l'euforia della Champions sul campionato"

VERSO LAZIO-VERONA

Dopo la sbornia della qualificazione agli ottavi di Champions League, Simone Inzaghi prova a riportare la Lazio coi piedi per terra e con la testa al campionato: "Sono contento per quanto fatto in Europa, felice per i ragazzi e per la società - ha detto il tecnico alla vigilia della sfida col Verona - Adesso però dobbiamo trasferire questa euforia sul campo perché ci aspettano gare importanti ogni tre giorni". Getty Images

Per quanto riguarda le scelte di formazione, Inzaghi ha lasciato intendere che ci sono ancora alcune valutazioni da fare: "Non so ancora come stanno i calciatori più impiegati. Ieri abbiamo fatto una seduta di scarico, tra oggi e domani valuterò. Immobile è uno di quelli più affaticati, sarà da valutare insieme a tutti gli altri. Ci sono tanti impegni ravvicinati, andranno fatte delle valutazioni attente".

Tra i ballottaggi per la gara con l'Hellas c'è sempre quello del numero uno: "Ho la fortuna di avere a disposizione due grandi portieri, sceglierò di partita in partita. Strakosha viene da anni incredibili, Reina sta facendo bene. Deciderò domani, come per i ballottaggi nelle altre zone del campo. Dovremo essere al massimo, visto che il Verona ha un'organizzazione importante, con calciatori che sanno regalare quantità e qualità. Lo scorso anno sono state partite molto dure contro di loro".

Inzaghi si coccola anche Andreas Pereira, che sembra essersi inserito al meglio nei meccanismi: "Andreas ha qualità, può occupare vari ruoli. Con l'infortunio di Muriqi ho deciso di schierarlo qualche metro più avanti. Sono felice di averlo a disposizione".

L'obiettivo in ogni caso è chiaro: "Vogliamo tornare a vincere in casa in campionato (il successo interno in Serie A manca dal 24 ottobre, ndr). Le gare di Champions in così poco tempo ci hanno tolto qualcosa. Adesso resettiamo tutto e cerchiamo di giocare al meglio le 4 partite che mancano da qui a Natale, trovando continuità. Sabato sera affronteremo un avversario che sta facendo bene anche quest'anno e che ha la fortuna di avere un grande allenatore come Juric".

Infine una battuta sui sorteggi degli ottavi di lunedì: "Qualsiasi avversario capiterà, per noi sarà un onore affrontarlo, visto che parliamo di mostri sacri del calcio. Sono però convinto che la nostra squadra darà il massimo. Nessuno sarà contento di aver pescato la Lazio".