Lazio, Inzaghi: "È stata una stagione memorabile, arrivare quarti mi dispiacerebbe"

VERSO NAPOLI-LAZIO

Dopo una stagione che ha portato in bacheca la Supercoppa italiana e nel cuore dei tifosi il sogno scudetto, la Lazio si appresta a chiudere il campionato sul campo del Napoli e Simone Inzaghi vuole i tre punti: “Domani sarà una gara importante: si lotterà per il secondo posto, per il record di Immobile e si raggiungerà il mio record di presenze su questa panchina (203, ndr) - ha detto il tecnico in conferenza stampa - Vogliamo chiudere al meglio una stagione memorabile, se dovessimo chiudere quarti mi dispiacerebbe molto".

"Il mio primo pensiero va alla partita, l’ultimo sforzo di una stagione lunghissima: sarà la dodicesima partita in poche settimane e vogliamo chiudere al meglio una stagione memorabile - ha aggiunto Inzaghi prima di tracciare un bilancio della stagione - Siamo riusciti a vincere in Supercoppa, a tornare in Champions dopo tanti anni, c'è la Scarpa d’Oro di Ciro, il primo posto per assist di Luis Alberto e poi il mio record. La Champions sarà motivo di grande orgoglio, vogliamo arrivarci al meglio. Mercato? Dobbiamo lavorare bene per allargare la rosa, con la società c’è sempre un lungo confronto per migliorare l'rganico".

Tornando alla partita ("Non è la prima volta che dobbiamo giocare partite importanti su quel campo"), Inzaghi avverte i suoi che vuole la massima concentrazione: "Se dovessimo chiudere quarti mi dispiacerebbe molto - ha detto prima di dare i voti della stagione -Tutti promossi! È cominciata con un trofeo, poi le undici vittorie consecutive e i tanti traguardi anche individuali raggiunti e infine il ritorno in Champions. "Un applauso anche al pubblico che prima del lockdown era un tutt’uno che noi".

"Prima dello stop eravamo una grande famiglia - ha ricordato Inzaghi, che ha chiuso l'ultima conferenza stampa stagionale con un augurio per la prossima stagione - Speriamo che il prossimo campionato sia normale e con i tifosi allo stadio, perché sono le persone la linfa del calcio.”

