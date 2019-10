Lazio, Inzaghi: "Siamo stanchi, a Firenze serve dare il 120%"

VERSO FIORENTINA-LAZIO

Dopo la rimonta incredibile contro l'Atalanta, la Lazio è stata sconfitta dal Celtic in Europa League e il rischio è di perdere fiducia. Eventualità che Simone Inzaghi vuole evitare a Firenze: "A Glasgow abbiamo fatto una grande partita, il rammarico è non aver chiuso la sfida. C'è mancato cinismo". Le fatiche europee si faranno sentire: "Siamo stanchi, ma dobbiamo fare meglio in difesa. Contro la Fiorentina dovremo dare tutti il 120%",

Il momento è delicato per la Lazio e la partita di Firenze rischia di essere un crocevia fondamentale della stagione: "Contro il Celtic abbiamo fatto una delle migliori prestazioni, senza però ottenere il risultato. Dobbiamo credere in quello che facciamo e proponiamo, non è da tutti giocare con quella personalità al Celtic Park e avremmo meritato di più. La sfida con la Fiorentina è importante perché abbiamo gli stessi punti in classifica e siamo entrambe in un buon momento".

I pregi e i difetti della Lazio però si reiterano da tempo: "Dobbiamo fare in modo che partite come quella di giovedì non capitino più. I risultati arrivano attraverso le prestazioni e se all'inizio difendevamo meglio, ora dobbiamo lavorare di più in fase di non possesso. Contro il Celtic sono arrivati errori individuali".

Al Franchi però i biancocelesti arrivano con le fatiche europee e della rimonta sull'Atalanta della scorsa giornata: "Immobile non ha giocato in Scozia per averlo a Firenze, uno con le sue caratteristiche in campo fa fatica a fare una partita ogni tre giorni. Sceglierò tra Caicedo e Correa, chi recupererà meglio giocherà. Abbiamo diversi giocatori stanchi e speriamo che non siano problemi muscolari, deciderò all'ultimo la formazione. Dovremo dare tutti il 120%".