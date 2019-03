Lazio, Inzaghi: "Oggi contava vincere"

17/03/2019

La Lazio è scesa in campo con Luis Alberto, Correa e Milinkovic insieme dal 1': "Di volta in volta scelgo i migliori, in questo momento i tre stanno bene. Fuori abbiamo Parolo, Badelj, Bastos, gente che sta bene e si allena nel migliore dei modi. Poi io scelgo chi schierare di settimana in settimana. Parolo out? Sta capendo la situazione, in tre anni con me era rimasto fuori due partite, ora è alla terza consecutiva che rimane in panchina ma contro il Milan in Coppa Italia era stato tra i migliori".



Importante la doppietta di Luis Alberto: "Ogni stagione è a se, l’anno scorso con Luis seconda punta siamo stati il miglior attacco d’Italia. Nelle prime 15 partite giocavamo con Luis li, poi dopo l'infortunio ha avuto bisogno di tempo per recuperare. Ora Correa in questo stato va fatto giocare dal primo minuto lì. Luis ha fatto 12 gol lo scorso anno, quest'anno è in ritardo ma l'infortunio lo ha rallentato. Ha tanta qualità ma anche quantità".