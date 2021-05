Lazio, Inzaghi: "Mancata la reazione nel 2° tempo, Champions persa a Firenze"

QUI LAZIO

Il tecnico biancoceleste: "Noi meglio nel primo tempo, la Roma ha fatto due tiri in porta e due gol"

E' rammaricato Simone Inzaghi per la sconfitta nel derby che sancisce l'addio al sogno Champions League. "Il primo tempo lo abbiamo fatto meglio, con le occasioni di Luis Alberto e Milinkovic - ha detto il tecnico della Lazio -. La Roma ha fatto due tiri in porta e due gol, nel secondo tempo non siamo riusciti a reagire. La Champions l'abbiamo persa a Firenze. La Roma è stata più brava di noi negli episodi, Fuzato è stato strepitoso".

Il tecnico biancoceleste analizza così la sconfitta del derby. "Penso che il primo tempo lo abbiamo fatto nettamente meglio, ma non siamo stati bravi nelle due occasioni avute, sono state clamorose. Poi purtroppo abbiamo preso il gol al loro primo tiro in porta, non abbiamo avuto la forza di reagire - ha spiegato ai microfoni di Dazn -. Sono stati chirurgici, hanno fatto solo due tiri in porta e due gol, non era mai successo. Il discorso Champions l'avevamo perso a Firenze, mi dispiace per il derby perso, non meritavamo di andare a riposo sotto e quindi dobbiamo analizzare perché dovevamo fare meglio dopo un buon primo tempo".

Il forfait di Correa e gli infortuni. "Correa stamattina ha provato per rendersi disponibile ma ha avuto un dolore al soleo prima del Parma e lo abbiamo perso. Ha provato a esserci ma ce lo ha fatto solo Caicedo con una infiltrazione. Ci aspettavamo questa Roma, dovevamo avere più pazienza. Il gol annullato a Muriqi penso ci sia un braccio in fuorigioco, poi il resto è stata imprecisione e un Fuzato super. Loro bravi a sfruttare gli episodi, ci aspettavamo questi avversari. Bisogna dire grazie a Milinkovic, lunedì ha avuto un intervento importante, aveva ancora un tampone nel naso e voleva esserci a tutti i costi".

Sul suo futuro: "Io sono ottimista per natura. Adesso col presidente e il direttore avevamo detto che ci mancavano le ultime partite. Ora le finiamo nel migliore dei modi e pensiamo a questo".