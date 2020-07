Lazio, Inzaghi: "Gruppo compatto, serve più impegno per uscire da questo momento"

VERSO UDINESE-LAZIO

Dopo tre sconfitte consecutive, per la Lazio è ora di cambiare marcia: "Stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità ma evidentemente non basta: serve di più per uscire da questo momento. Siamo molto motivati, vogliamo superarlo" spiega Simone Inzaghi alla vigilia della trasferta di Udine: "Ho visto il gruppo compatto, sono sicuro che faremo una buona gara" la speranza del tecnico biancoceleste.

Inzaghi rivela di aver parlato con squadra e società: "Ma è una cosa che accade sempre, dopo vittorie o sconfitte. Sappiamo il momento che stiamo affrontando, i ragazzi stanno cercando di dare tutto in campo". Resta il problema infortunati: "Cerchiamo di gestire forze fisiche e mentali anche perché non possiamo allenarci più di tanto in questo periodo".

Sugli avversari: "L'Udinese ha buoni giocatori ed è bene allenata, meriterebbe qualche punto in più in classifica. Anche se hanno perso l'ultima partita, vengono da un buon momento. Sarà una gara ostica".