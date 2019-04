Lazio, Inzaghi: "Finale meritata, ora vogliamo la Coppa"

24/04/2019

"I ragazzi si sono meritati la finale sul campo, abbiamo vinto qui con l'Inter e con il Milan, tra andata e ritorno abbiamo meritato la qualificazione - ha proseguito Inzaghi nel post gara - Reina migliore in campo del Milan? Anche in campionato è stato bravissimo. Già nel primo tempo dovevamo essere in vantaggio, Reina è stato bravo su Correa. Noi siamo stati bravissimi, compatti, Strakosha non ha fatto un intervento in tutta la partita. Cosa manca? Dobbiamo avere continuità, questa squadra ha giocato un bellissimo calcio e fatto due quinti posti, in questo momento non mi va di criticare questi ragazzi che hanno un cuore immenso. Sabato col Chievo abbiamo sbagliato ma non dimentichiamo che giochiamo in un campionato competitivo come la Serie A e che rimanere in dieci dopo 29 minuti è dura". Ancora sulle condizioni di Milinkovic-Savic: "Non sembra una cosa lunga, speriamo perché è un giocatore importante per noi. Poi ho la fortuna di avere un giocatore come Parolo, lui e Lulic sono due ragazzi che sono con me da tre anni e mezzo e mi hanno sempre aiutato. Sono due veri capitani in campo. Caicedo? Mi mettono sempre in difficoltà i tre là davanti, Correa l'ho scelto stamattina. Mi ha seguito e ha fatto molto bene".