Lazio, Inzaghi: "Due volte l'Atalanta, settimana impegnativa. Un difensore arriverà". È Musacchio

"Sarà una settimana impegnativa, con un doppio confronto con l'Atalanta che è la squadra più in forma del campionato. Dovrò valutare la condizione dei ragazzi e affrontare una gara per volta. L’Atalanta è la squadra più in forma del campionato. Domani è un quarto di finale molto importante". Simone Inzaghi presenta così la sfida di Bergamo in Coppa Italia che attende la sua Lazio: "Devo vedere come stanno i ragazzi dopo il match con il Sassuolo e cercare di alternare le forze tra Coppa Italia e campionato - ha proseguito ai microfoni di Lazio Style Channel - Qualcuno non ci sarà per infortunio, altri per squalifica. L'infortunio di Luiz Felipe? Abbiamo un problema in difesa, con la società c'è tanta sinergia, tra me e il direttore Tare. Penso che un giocatore arriverà ad aiutarci". Il rinforzo è Mateo Musacchio dal Milan.