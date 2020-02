Lazio, Inzaghi: "C'è del rammarico, non ci è girata bene"

QUI LAZIO

Nel recupero contro il Verona, la Lazio non è andata oltre lo 0-0 fallendo così il sorpasso all'Inter al secondo posto nonostante le molte occasioni: "Ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo fatto una grande gara contro un'ottima squadra - ha commentato Simone Inzaghi -. Non abbiamo avuto l'episodio a favore in 27 tiri, avremmo meritato di vincere. Ho messo Parolo alla fine e non Adekanye perché spesso queste partite rischi anche di perderle. Mi è capitato più volte".

La Lazio ha usato poco le fasce rispetto al solito: "Ho cambiato gli esterni perché avevano speso tanto contro la Spal. Lulic non è al meglio, Jony e Marusic mi avevano dato segnali positivi in allenamento. Questa partita è stata intensa, c'è il rammarico del risultato ma penso che i tifosi si siano divertiti".

Per una sera Caicedo e Immobile non hanno trovato la porta: "Il Verona ha messo in campo tante energie e una grande organizzazione. I ragazzi hanno fatto una grande partita, non potevo chiedere di più perché, ripeto, abbiamo fatto 27 tiri". Dal mercato non è arrivato nulla in attacco con caratteristiche diverse: "Ci serviva un attaccante che aprisse gli spazi lavorando di sponda. Ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti a prenderlo, poi stasera ci mancava Correa. C'è il rammarico per non aver vinto, ma guardiamo alla prestazione positiva".

Il secondo posto è distante un punto: "Da questa gara prenderemo tanti spunti perché ci sono state tante cose positive". Con 17 partite senza sconfitte, Inzaghi ha eguagliato il record di Eriksson: "Fa piacere, lo puntavamo. Spiace non aver vinto, ma il calcio è questo e non posso dire niente ai ragazzi".