Lazio, Inzaghi: "A Ferrara gara insidiosa, il pari nel derby ci dia carica"

VERSO SPAL-LAZIO

"Dopo il derby c'è stata amarezza in tutti noi, è stato un pareggio che brucia. Resta però la prestazione che deve trasformarsi in carica agonistica già da domani contro la Spal". Lo ha detto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della trasferta a Ferrara, "Una gara molto insidiosa - ha proseguito - Dovremo essere bravi ad affrontarla col piglio giusto. Se puntare al quarto posto è limitativo? Non siamo molto bravi a fare proclami", Inzaghi: "Il pari nel derby ci dia una carica in più"

"Ho parlato con i ragazzi del precedente di Ferrara dello scorso anno. Abbiamo una gara insidiosa che un campionato fa ci è costata cara, visto che venivamo dalla vittoria di Milano. Abbiamo rivisto quella partita, fu una gara normale e a Ferrara non vinci se giochi in quel modo. Hanno lo stesso allenatore da tempo e sono organizzati, andranno affrontati con il piglio giusto. Giocano insieme da anni, conosco bene Semplici, è bravo a dare un'identità alle sue squadre - ha proseguito Inzaghi - Sono contento dei nazionali, hanno fatto tutti bene, Berisha non giocava da tanto tempo, questa mattina è tornato in discrete condizioni, puntiamo su di lui, speriamo possa darci una mano. Lukaku ha lavorato molto bene, oggi era leggermente affaticato. Non sarà convocato ma è pienamente recuperato. Chi al posto di Luiz Felipe? Quelli che sono rimasti qui a Formello hanno lavorato tutti molto bene, quelli che hanno lavorato di più dei rientrati sono i due italiani. Acerbi e Immobile. Devo fare delle riflessioni, prendo ancora tempo per capire chi giocherà tra Patric e Vavro, chi in mediana tra Parolo e Milinkovic".

