Lazio, Immobile con la fascia da capitano rossa come Pino Wilson

LAZIO

Il bomber ai funerali dell'ex capitano biancoceleste: "Prendiamo esempio da lui"

Presente assieme a una delegazione della società ai funerali dell'ex capitano della Lazio Pino Wilson, Ciro Immobile ha commentato la scelta della Lega Serie A, che ha accettato la richiesta del club biancoceleste di omaggiare lo storico difensore del primo scudetto con una fascia da capitano rossa: "Sono contento - ha detto Immobile - la indosserò io. Questa cosa mi rende orgoglioso. Wilson è stato il grande capitano della squadra campione d'Italia".

"La sua improvvisa scomparsa è stata un momento triste per tutto il nostro gruppo - ha aggiunto l'attaccante azzurro - Gli abbiamo dedicato la vittoria a Cagliari, speriamo di regalare alla sua famiglia il successo lunedì. Prendiamo sempre esempio dalla storia, che ci insegna molte cose. Pino ci ha insegnato a lottare e a vincere, prendiamo esempio dai migliori e lui era uno di quelli".

In occasione della gara di lunedì prossimo contro il Venezia, in cui è previsto un minuto di silenzio e il lutto al braccio, ci sarà quindi anche un altro dettaglio a omaggiare Pino Wilson: Ciro Immobile indosserà una fascia da capitano rossa, come quella dello storico capitano della prima Lazio tricolore, e non quella omologata e prevista per tutte le squadre del campionato.

Vedi anche lazio La Lazio omaggia Pino Wilson: delegazione alla camera ardente