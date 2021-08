Lazio, Immobile: "Che gioia l'Europeo. E Insigne mi ha parlato di Sarri"

Il bomber

L'attaccante biancoceleste ha parlato di Euro 2020 e del nuovo allenatore durante una premiazione a Torre Annunziata

Ciro Immobile tra il trionfo con la Nazionale e l'inizio di stagione che è sempre più imminente. Premiato insieme alla pugile Irma Testa dal comune di Torre Annunziata, l'attaccante della Lazio ha parlato di questa estate speciale: "Vincere l'Europeo dopo 53 anni è stata una cosa fantastica. Dall'esordio a Roma alla finale in casa dell'Inghilterra, una soddisfazione immensa". E qualche parola anche su Maurizio Sarri.

"Me ne ha parlato Lorenzo Insigne durante le vacanze - ha specificato l'attaccante della Lazio -, quindi sono arrivato in ritiro preparato". Con l'addio di Simone Inzaghi in direzione Inter, qualcosa indubbiamente cambierà in casa biancoceleste. E non è mancata però una battuta ai tifosi del Napoli presenti: "Era il vostro allenatore, ve l'abbiamo rubato". Tornando su Euro 2020, il bomber ha raccontato le emozioni provate, uniche: "La cosa è talmente grande che i primi giorni nemmeno ho messo a fuoco. Ciò che più ci ha riempito di gioia è che dopo sofferto tanto in questo periodo abbiamo riportato un sorriso nei volti delle persone. Ci credevamo fin dall'inizio e abbiamo lottato tutti nella stessa direzione".