Lazio, Immobile aspetta David Silva: "Con lui altri assist per me"

"Restare alla Lazio a vita? Assolutamente sì. Sto per firmare un rinnovo di altri quattro anni. Il Napoli? Se n’è parlato in passato, ma adesso è un capitolo chiuso. Sto bene alla Lazio e mi trovo benissimo a Roma”. Parole di Ciro Immobile presente a Torre Annunziata dove è stato premiato dal sindaco. "David Silva? Ci saranno altri assist per me". Immobile è il re del gol

"Senza il lockdown avremmo potuto persino lottare per un traguardo ancora più importante della qualificazione in Champions, ma ormai siamo un gruppo consolidato e dobbiamo assumerci la responsabilità di puntare in alto", ha aggiunto.

Sulla sua incredibile stagione: ""Ho interrotto il dominio di Messi e Ronaldo con la conquista della Scarpa d'Oro e se ci penso mi viene la pelle d'oca. Non ho mai pensato troppo ai record, di solito me li riferiscono dopo le partite. Penso però di essere migliorato soprattutto sotto l'aspetto mentale. E ho ancora fame di gol. Al termine della prossima stagione ci saranno gli Europei e sono sicuro che la nostra Nazionale sarà grande protagonista e si giocherà al meglio le sue chance".