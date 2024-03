Lazio, furia Lotito sugli arbitri: "Superato ogni limite, questo sistema non è affidabile"

LAZIO

Il presidente biancoceleste dopo il ko col Milan e i tre rossi ai suoi: "Bisogna ricorrere a a istituzioni terze che pongono fine a situazioni incresciose come questa"

© Getty Images Claudio Lotito è una furia dopo la partita col Milan, persa 1-0 dalla sua Lazio e chiusa in 8 uomini dopo le tre espulsioni rifilate da Di Bello a Pellegrini, Marusic e Guendouzi: "Manca affidabilità del sistema e quando accade bisogna ricorrere a istituzioni terze che pongano fine a situazioni incresciose come questa - le parole del presidente biancoceleste a Dazn -. Bisogna vincere con il merito. C'è un limite oltre il quale non si deve andare e oggi tutti i limiti sono stati superati".

"Io non parlo con gli arbitri, non conosco chi sia Di Bello ma ho visto come ha arbitrato - ha proseguito Lotito -. Uno che fa l'arbitro dovrebbe avere la capacità di capire qual è il punto di equilibrio e rottura È giunto il momento che la Lega abbia una conduzione terza al di fuori del sistema, perché il sistema non è più in grado di garantire affidabilità. La Lazio si farà valere nelle sedi preposte per quello che tutti hanno visto pubblicamente. Quando un sistema non è in grado di garantire l'affidabilità dovrebbe porsi punti interrogativi e dare risposte concrete e non a parole. Questa cosa si ripete da diverso tempo".

Poi si è parlato anche della partita, della squadra e di Sarri: "Alla squadra non rimprovero nulla, ha avuto anche qualche occasione per vincere a dispetto delle aspettative di qualcuno. Lo sport è merito e rispetto delle regole: oggi sono venute meno. Sarri? Con il mister non c'è nessun contrasto, ma solo confronti dialettici volti a comporre e mai a dividere. Valuto i risultati e, quando dipendono da altri, bisogna agire. Nessuno l'ha messo in discussione, questa è stata una sconfitta forzata. Cosa ho detto alla squadra? Guardiamo avanti e pensiamo al prossimo appuntamento. Loro non hanno nessuna responsabilità della squadra. Ai tifosi dico di avere fiducia nella correttezza della società. Capisco l'amarezza, chi ha visto la partita si è reso conto di come sono andate le cose. Dobbiamo pensare al futuro, sperando che questi episodi non si ripetano più".

IL TWEET POLEMICO DELLA LAZIO

ROMAGNOLI: "SCANDALOSI, SCANDALOSI, SCANDALOSI"

Un imbufalito Alessio Romagnoli ha gridato tre volte "scandalosi", rivolgendosi al proprio pubblico, al termine di Lazio-Milan. Il riferimento, naturalmente, al Milan e alla direzione dell'arbitro Di Bello.

PELLEGRINI: "CHIEDO SCUSA, MA IL SANGUE DI CASTELLANOS NON È BASTATO A INTERROMPERE IL GIOCO"

Polemico anche Luca Pellegrini, protagonista dell'episodio più discusso: "Chiedo scusa alla squadra e i nostri tifosi, per il cartellino rosso - le sue parole su Instagram -. La prossima volta calcerò la palla fuori dallo stadio di sicuro, considerando che il sangue in faccia al mio compagno di squadra e il fatto che mi fermi non è stato sufficiente per l’arbitro. Orgogliosi di questo gruppo, possiamo uscire a testa alta. Forza Lazio"