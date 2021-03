Lazio, Floriani Mussolini firma il primo contratto da professionista

Ora che è diventato professionista è pronto a fare il grande salto e giocare nella prima squadra, la sua è quella della Lazio. Ma per Romano Floriani, figlio di Alessandra Mussolini e Mauro Floriani e pronipote del Duce, Benito Mussolini, è un giorno davvero importante. “Ripensando da dove ho iniziato sono felicissimo per aver firmato il mio primo contratto da professionista con la SS Lazio, e passare altri tre anni con questa maglia”, ha scritto sui suoi profili social il giovane classe 2003 ora in forze alla Primavera della Capitale nella quale ha collezionato, per ora, sei presenze.

Romano Floriani, ha firmato oggi, alla presenza del responsabile del settore giovanile, Mauro Bianchessi, un contratto di 3 anni, appunto, da "pro".