Lazio, Diaconale: "Lo strapotere di Lotito è una balla"

Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, ha detto la sua sulle polemiche che si sono sollevate dopo Lazio-Fiorentina per il rigore di Dragowski su Caicedo. "E' una questione di pressioni ambientali innescate ad arte, vogliono metterci in difficoltà in questa rincorsa alla Juventus - ha attaccato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli -. Tutto si fonda su una balla, come se fossimo diventati una superpotenza in grado di manovrare gli arbitri. Una mitizzazione strana, non rispondente ovviamente alla realtà".