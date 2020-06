Lazio, Diaconale punzecchia Agnelli: "Visto? Lotito virologo ad honorem"

LA PUNTURA

Nell'immediata vigilia della ripresa della Serie A è tornato a parlare Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, che nei mesi di emergenza si era sempre speso a favore della ripartenza del campionato. Diaconale, che ha sempre difeso l'operato del presidente Lotito, ha punzecchiato Andrea Agnelli: "Visto? Tra i tanti professionisti l’unico che aveva previsto la possibilità di riprendere il campionato è stato proprio Lotito".

Il presidente della Juventus aveva dato ironicamente del "virologo" a Lotito, scatenando la difesa a spada tratta dello stesso Diaconale: "La mia polemica è stata una forzatura - ha ammesso il portavoce biancoceleste, non mancando poi di ironia -. Però poi del resto i fatti hanno dato ragione ad Agnelli, tra i tanti virologi professionisti l'unico che aveva previsto la possibilità di far ripartire la Serie A è stato Claudio Lotito. Meriterebbe un riconoscimento ad honorem!".

Testa già al prossimo obiettivo: "Il calcio italiano riprende la sua corsa. Per chi si è battuto per impedire che si fermasse definitivamente provocando danni ciclopici all’intero settore è una grande soddisfazione - ha scritto Diaconale su 'L'opinione della libertà' -. Il prossimo passo è ripopolare di tifosi lo stadio in tutta sicurezza".