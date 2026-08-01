Tegola Insigne, slitta l'esordio con la Samp per problemi muscolari

Tegola in casa Sampdoria. Si allungano i tempi di recupero di Lorenzo Insigne, gioiello del mercato estivo blucerchiato. L'ex Napoli era arrivato con i postumi di un guaio muscolare alla coscia destra e per questo stava seguendo un iter personalizzato tanto che fino ad ora non si era mai allenato con la squadra. L'obiettivo era quello di renderlo disponibile per l'esordio in campionato contro il Cesena ma una ricaduta del fastidio muscolare alla coscia sinistra ha di fatto allungato ulteriormente i tempi di recupero come lo stesso club ha spiegato in una nota ufficiale. "Lorenzo Insigne dovrà osservare un breve periodo di stop a scopo precauzionale nell'ambito del percorso di riatletizzazione seguito dall'inizio della stagione sportiva. Di conseguenza, il reinserimento dell'attaccante nelle attività con il gruppo subirà uno slittamento rispetto alla tabella di marcia inizialmente prevista" sono state le parole della Sampdoria. A questo punto appare difficile un rientro a breve per l'attaccante 35 enne, che a Pescara nell'ultima sua avventura in realtà ha sempre giocato senza lamentare problemi muscolari. L'ipotesi di di rivederlo in campo non prima di metà settembre anche se per evitare rischi lo staff blucerchiato potrebbe direttamente spostare l'esordio del giocatore dopo la sosta che arriverà alla quinta giornata di campionato per fine settembre.