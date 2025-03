Lazio, Baroni: "Vittoria meritata, abbiamo fatto una partita di grande personalità"

Baroni ha poi aggiunto: "Isaksen ha delle potenzialità notevoli, doveva solo convincersene. Sta diventando un giocatore determinante, prima faceva delle belle cose ma gli attaccanti si vedono per questo, per i gol e per le occasioni create. Lui e Zaccagni hanno anche dato tanto in chiave difensiva come gli avevo chiesto. Affidare a Pedro il rigore decisivo? Era giusto che lo battesse lui, un ragazzo serissimo. Doveva tirarlo lui ed ero fiducioso. In allenamento non sbaglia mai".