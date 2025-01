Lazio, Baroni: "Si vive per partite come il derby, mai una partita come altre"

"L'attesa per il derby è diversa da ogni altra? Come dire che il Natale sia un giorno come gli altri, per me non lo è. Non lo sarà nemmeno il derby. Sarà la partita in cui servirà voglia, determinazione, tutto ciò che abbiamo sempre messo in campo. È la nostra natura. Il passato? Ora c'è tanta Lazio, voglio vedere il presente. Le esperienze che mi porto dietro mi aiutano, però guardo avanti. C'è una grande opportunità. Una società, una tifoseria... saremo fuori casa, ma non lo siamo mai in "trasferta" grazie al sostegno dei tifosi".