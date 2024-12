Lazio, Baroni: "L'inferiorità numerica non ci ha giovato. Importante vincere gare sporche"

Marco Baroni si gode un buon Natale dopo la vittoria esterna contro il Lecce. "La squadra ha cercato di mettere più qualità possibile, giocare in inferiorità numerica non ci ha giovato - ha spiegato l'allenatore della Lazio -. Abbiamo messo 17 cross nella ripresa, questa squadra ha vinto 10 partite in 58 giorni. È un gruppo che sta sul pezzo, lavora, ha mentalità. È importante vincere queste gare sporche, ho fatto i complimenti ai ragazzi".