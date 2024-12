Serie A: Lecce-Lazio 1-2, Baroni riparte con Castellanos e Marusic

LE STATISTICHE

La Lazio (10) ha vinto almeno 10 gare esterne in un singolo anno solare in Serie A per la terza volta nella sua storia; nel 2023 (10) e nel 2017 (12) i due precedenti.

La Lazio ha ottenuto due successi di fila contro il Lecce in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra maggio e dicembre 2011 (due anche in quel caso).

Valentín Castellanos ha preso parte ad otto reti in questa Serie A (sette gol e un assist), già una partecipazione in più di quelle fatte registrate in tutta la scorsa stagione, la sua prima nel torneo (sette – quattro marcature e tre passaggi vincenti).

Valentín Castellanos ha segnato il suo secondo calcio di rigore in Serie A, anche il precedente era arrivato nel torneo in corso e in trasferta (v Como il 31 ottobre).

Adam Marusic non segnava in trasferta in Serie A dal 10 aprile 2022, nel successo per 4-1 della Lazio contro il Genoa; quello contro il Lecce è il suo primo gol da subentrato nella competizione.

Nessuna squadra ha ricavato più gol "dalla panchina" della Lazio nei cinque maggiori campionati europei in corso: 10, come Paris Saint-Germain e Atletico Madrid.

Tete Morente, due gol in questa Serie A, ha trovato la rete per due partite consecutive in campionato per la prima volta dallo scorso marzo (contro Albacete e Levante con la maglia dell’Elche, in Segunda Division in quel caso).

La Lazio ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 14 gare disputate contro il Lecce in Serie A e contro nessuna altra squadra i biancocelesti hanno una striscia aperta di partite consecutive con almeno un gol all’attivo così lunga nella competizione.

Il Lecce ha perso due delle ultime tre gare di Serie A (1V) dopo che aveva subito una sola sconfitte nelle precedenti cinque (2V, 2N); quello odierno è inoltre il primo ko interno nella competizione dallo scorso 20 ottobre (0-6 v Fiorentina).

La Lazio ha segnato quattro gol da calcio di rigore in questa Serie A, nessuna squadra ne conta di più (quattro anche per Inter e Juventus).

Frédéric Guilbert è uno dei soli due giocatori, insieme ad Isaak Touré, ad aver ricevuto più di un cartellino rosso in questa Serie A (due per entrambi); più in generale solo l’Hellas Verona (cinque) ha collezionato più cartellini rossi rispetto al Lecce (quattro, come il Parma) nel campionato in corso.

Il Lecce ha trovato la rete per sei gare di fila in Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 2023 (sei anche in quel caso).

50a presenza in Serie A per Mattéo Guendouzi e Valentín Castellanos; per il primo inoltre quella contro il Lecce è stata la 100a vittoria nei cinque maggiori campionati europei.