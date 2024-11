Lazio-Ludogorets, Baroni: "Non contemplo la possibilità di sottovalutare una partita, nel calcio esiste solo il noi"

Contro il Ludogorets Marco Baroni cerca la quinta vittoria consecutiva in Europa League, sarebbe un record anche per la Lazio: "Non contemplo il pensiero che una mia squadra possa sottovalutare una partita, si gioca in Europa e davanti ai nostri tifosi, possiamo e dobbiamo fare un'altra grande prestazione". L'allenatore parla nella conferenza della vigilia: "Affrontiamo una squadra complicata, bisogna centrare la prestazione ricordandoci che nel calcio non esiste l'io ma solo il noi".